Fortaleza goleia RB Bragantino na Arena Castelão e entra no G8 do Brasileirão

Uma noite para ser lembrada para sempre. O Leão rugiu alto e goleou o RB Bragantino por 6 a 0, nesta quarta-feira (09.11), pela 37ª rodada do Brasileirão. Na Arena Castelão, Zé Welison, Hércules, Pedro Rocha, Silvio Romero (2x) e Thiago Galhardo marcaram os gols de um jogo que ficará na história. Diante do resultado, o Tricolor é o 8º colocado da tabela com 52 pontos.

O JOGO

Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza fez 4 a 0. Em jogada de Romarinho para Zé Welison, que chutou forte e rasteiro, o Leão abriu o placar aos 25 minutos. Aos 36′, Pedro Rocha finaliza cruzado, Cleiton defende e Hércules marca na sobra. O terceiro tento veio com cobrança de pênalti de Pedro Rocha. O atacante bateu no canto esquerdo e o goleiro caiu no canto direito. No final da etapa inicial, Silvio Romero fez o dele. O argentino recebeu de Pedro Rocha e finalizou de esquerda para ir com grande vantagem para o segundo tempo.

Aos 11 minutos da etapa final, Romero marca mais um com outro bom passe de Pedro Rocha fazendo o quinto gol e o seu segundo do duelo. Em seguida, Vojvoda fez mudanças. Thiago Galhardo e Ceballos substituíram Pedro Rocha e Tinga, respectivamente. Lucas Lima e Ronald também entraram nas saídas de Hércules e Juninho Capixaba. Assim, o Leão continuou pressionando e criou chances com Brítez e Romarinho. A última mudança do técnico tricolor foi a entrada de Moisés no lugar de Romarinho. Aos 44 minutos finais, Thiago Galhardo fechou o placar.

ÚLTIMO JOGO DE 2022

O Tricolor do Pici encerra a temporada diante do Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Brasileirão.

