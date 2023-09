Fortaleza vence e vai enfrentar o Corinthians nas semifinais da Sul-Americana

O Fortaleza dominou completamente as duas partidas, mostrando um desempenho impressionante. Após vencer por 3×1 em Belo Horizonte, o time de Juan Pablo Vojvoda controlou todo o jogo contra o América e venceu por 2×1, com gols de Guilherme e Marinho, os dois pontas escalados no sistema 4-4-2 do treinador argentino.

O Fortaleza também teve a seu favor o apoio dos mais de 50 mil espectadores no Castelão e a falta de iniciativa do América, que jogou no 5-4-1 e não conseguiu fazer transições ofensivas, ficando preso à defesa e esperando pelos gols do Fortaleza.

Essa é a primeira vez que um time do Nordeste chega às semifinais da Copa Sul-Americana. A região também nunca tinha tido um representante entre os quatro melhores da Libertadores.

Na história do futebol do Nordeste nas competições continentais, destacam-se o CSA, finalista da Copa Conmebol em 1999, e o Sampaio Corrêa, semifinalista contra o Santos em 1998. A Conmebol era o precursor da Copa Sul-Americana.

Vojvoda montou uma equipe sólida, com ênfase na posse de bola, resultando em 18 finalizações, sendo sete no alvo.

Na semifinal contra o Corinthians, o Fortaleza é considerado o favorito, não pela tradição, que é maior no Corinthians, mas sim pelo desempenho demonstrado até agora.

O Fortaleza controlou o primeiro tempo do jogo no Castelão, assim como fez no jogo de ida em Belo Horizonte. O time cearense buscava garantir a classificação o mais rápido possível e conseguiu abrir o placar aos 21 minutos, com um gol de Guilherme após cruzamento de Marinho.

Na segunda etapa, com uma vantagem confortável no placar agregado, o Fortaleza diminuiu o ritmo, mas continuou ampliando a vantagem. Marinho marcou o segundo gol do Leão do Pici aos 21 minutos, aproveitando o rebote de seu próprio chute.

No final da partida, aos 45 minutos, Breno descontou para o América. O gol foi verificado pelo VAR para confirmar se a bola havia cruzado a linha, já que o chute foi parcialmente defendido pelo goleiro João Ricardo, que ainda tentou evitar que a bola entrasse, mas não conseguiu.

