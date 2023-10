Fórum Estadual de Mudanças Climáticas acontece nesta quinta-feira, em Porto Velho

Com o intuito de conscientizar os usuários das praias localizadas na região do rio Guaporé, no perímetro de Costa Marques, a Entidade Autárquica de Assistência Social e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater/RO, em parceria com a Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-4, realizaram diversos mutirões de limpeza às margens do rio Guaporé. A primeira atividade foi realizada entre os dias 15 e 17 de setembro e a segunda, no período de 29 de setembro a 1º de outubro, quando as equipes percorreram as margens e praias do rio na região, recolhendo todo o tipo de plástico, restos de comida, bitucas de cigarros, marmitas e copos descartáveis, além de latinhas e vários tipos de papéis.

A gerente do Escritório Regional da Emater/RO, na região do Vale do Guaporé, Jaqueline Ribeiro Rosa alertou para que as pessoas evitem jogar lixo nas margens do rio. “Esse é um local onde há maior concentração de pessoas que utilizam a área para lazer e não recolhem seus lixos. Os objetos caem direto no rio, e em dias de chuva ou no período de cheia, prejudicam a vida aquática e ao meio ambiente”, explicou.

O presidente da Colônia de Pescadores, Elizeu Tomicha Lobo relatou que, é de suma importância que as pessoas tenham consciência e recolham o seu lixo, levando-os para serem destinados aos locais adequados. “Na cidade existem locais apropriados para o descarte de lixo”, complementando que, “se as pessoas recolhem os seus dejetos, tem-se um local mais limpo, um ambiente naturalmente preservado e podem aproveitar melhor o que a natureza tem a oferecer. Os pescadores terão peixes para pescar, a fim de garantir o sustento de sua família e alimento na mesa de todos”.

O diretor-presidente da Emater/RO, Luciano Brandão enfatizou que, o trabalho que a instituição vem fazendo junto aos produtores e ribeirinhos tem sido de conscientização e incentivo à manutenção das riquezas naturais. “A Emater/RO está trabalhando em defesa do meio ambiente e em benefício da família rural”, salientou.

Um terceiro mutirão já está agendado e deverá será realizado, no período de 6 a 8 de outubro.

Fonte: Governo RO