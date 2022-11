FÓRUM INOVAÇÃO – Especialista vai tratar sobre o idioma falado nos ambientes de inovação tecnológica

Mulheres são maioria entre os participantes do Giro Empreendedor

Em alusão ao “Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino”, comemorado no dia 19 de novembro, a Prefeitura de Porto Velho inicia, nesta quarta-feira (16), uma programação dedicada ao aperfeiçoamento profissional e motivacional de mulheres que integram o programa Giro Empreendedor. As atividades, coordenadas pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), vão até quinta-feira (17) na capital.

A abertura contou com a oficina “Inteligência Emocional Para Mulheres Empreendedoras”, voltada justamente aos aspectos e desafios do empreendedorismo feminino. “A Prefeitura, por meio do Giro Empreendedor, já atendeu mais de 8 mil profissionais desde a sua criação e 90% foram mulheres. Por isso, falar do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é algo bastante significativo para Porto Velho. São mulheres que se desdobram, se dedicam ao lar e ainda conseguem empreender e gerar renda à sua família”, explica Glayce Bezerra, titular da Semdestur.

No universo do empreendedorismo feminino é possível encontrar inúmeras histórias de superação, mas a trajetória de vida da maioria delas é quase sempre a mesma, a de mulheres que encontraram em alguma habilidade a chance de gerar renda e alcançar a independência financeira, como é o caso da Vanessa Alves, empreendedora do ramo de bijuterias.

“Eu já tinha essa habilidade desde pequena e mantive a prática depois de adulta, com foco nas bijuterias infantis. Com o tempo, alguns familiares enxergaram a possibilidade de eu ganhar dinheiro com elas e isso caiu como uma luva para mim que, até então, só estudava. Hoje eu posso dizer que sou uma empreendedora também”, lembra Vanessa.

A jovem empreendedora é uma entre centenas de mulheres que conseguiram prosperar no próprio negócio, graças às iniciativas da Prefeitura. Além do Giro Empreendedor, a Prefeitura conta com o Programa de Capacitação para Empreendedores do Município (Procem).

“As iniciativas da Prefeitura auxiliam essas mulheres em áreas estratégicas do empreendedorismo, como capacitação para emissão do MEI, precificação, estratégias de divulgação dos produtos, entre outros. Hoje, temos casos de mulheres que já possuem a própria empresa e que começaram por aqui. É motivo de muito orgulho para o município”, lembra a secretária da Semdestur.

O segundo e último dia de programação será nesta quinta-feira (17) com a palestra motivacional “Destravando a Mente”. Já o encerramento contará com sorteio de brindes e coffee break no auditório do Sine Municipal.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Pedro Bentes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO