Fóruns Digitais: Aberta a concorrência pública para construção em tecnologia inovadora

Comissão analisa documentação de interessados em fase da habilitação

Uma sessão pública, realizada no auditório do edifício-sede do Tribunal de Justiça de Rondônia, marcou a abertura da concorrência pública para construção de sete fóruns digitais. Durante a sessão de habilitação, empresas interessadas no projeto apresentam os documentos solicitados no edital, que passarão por uma análise. A licitação será na modalidade concorrência pública, tipo menor preço, execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. Os fóruns serão construídos com metodologia inovadora Light Steel Frame nos municípios de Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Cujubim, Itapuã do Oeste e Monte Negro.

A próxima etapa do certame, ainda sem data definida, será a abertura das propostas das empresas que forem habilitadas. Os sete fóruns serão construídos de forma simultânea. A tecnologia definida pela administração do Poder Judiciário para a construção, o Light Steel Frame, que significa estrutura de aço leve, tem vantagens de economia de 30% nos custos com a fundação da obra, mão de obra e rapidez na construção. Outro diferencial é a sustentabilidade, tendo em vista o uso mínimo de água e cimento e geração de poucos resíduos e material reciclável. Com isso, as estruturas são montadas com agilidade e com menos recursos. O modelo será aplicado também nas construções dos prédios das comarcas de Nova Mamoré e Colorado do Oeste, que ainda serão licitados.

Assim como os fóruns que já estão em funcionamento em Mirante da Serra e Extrema, as unidades ampliam o acesso do cidadão à Justiça com serviços digitais que viabilizam audiências, consultas e outros atendimentos, evitando os custos com deslocamento de quem mora distante de sedes de comarcas. A iniciativa do TJRO recebeu o prêmio Innovare no ano passado.

