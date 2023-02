França: Aluno mata professora a facada e diz estar “possuído”

Instagram Escola da França onde um aluno matou uma professora





Uma professora, de 50 anos, foi morta a facada nesta quarta-feira (22) em uma escola da França . Segundo autoridades francesas, o responsável pelo assassinato foi um aluno, de 16, que possui problemas psicológicos e afirmou estar “possuído” antes de esfaquear no peito a profissional de educação .

O ataque ocorreu na cidade de Saint-Jean-de-Luz. O adolescente escapou por uma sala vizinha e falou para um professor que uma voz o mandou praticar o ataque contra a professora. O educador conseguiu tirar a faca do estudante e ficou ao lado dele até a polícia chegar, segundo informações da BFMTV.

O crime foi praticado na escola secundária Saint-Thomas d’Aquin, na região dos Pirinéus-Atlânticos. As autoridades vão investigar para saber se o assassinato foi premeditado.

O responsável pelas investigações afirmou que o jovem está sob custódia e não possui antecedentes. Na quinta (23), os policiais farão uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o crime.

O presidente da França, Emmanuel Macron, usou as redes sociais para lamentar o assassinato. “O assassinato de uma professora em Saint-Jean-de-Luz nos enche de intensa emoção”, escreveu no perfil no Twitter. “Compartilho a dor de sua família, de seus colegas, de seus alunos, de nossos professores que dedicam suas vidas a transmitir conhecimento às futuras gerações. A nação está com você”.

Olivier Veran, porta-voz do governo da França, também enviou uma mensagem aos familiares da vítima. “Mal posso imaginar o trauma que isso pode representar, localmente e de forma mais geral em escala nacional”, comentou ao conversar com jornalistas.

Ministro da Educação da França foi ao local do crime

Pap Ndiaye, ministro da Educação da França, foi até a escola onde ocorreu o ataque e conversou com jornalistas. Ele relatou que 90 alunos da unidade educacional e outros dois da mesma faixa etária passavam por apoio psicológico. “Nada sugere a ocorrência de uma tragédia tão terrível”, comentou.

O ministro garantiu que será feito um minuto de silêncio em todas as escolas da França, às 15h, na quinta. Ele classificou o episódio como “um dia triste para o sistema educacional francês, um dia triste para esta escola”.





