França goleia Marrocos e pega Austrália nas quartas de final

O destino colocou França e Marrocos frente a frente em um Mundial de novo, e o vencedor na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023™ foi o mesmo que venceu o confronto no Qatar 2022: a seleção feminina feminina derrotou a marroquina com tranquilidade por 4 a 0 nesta terça-feira, pelas oitavas de final, em Adelaide.

A camisa 9 Le Sommer fez dois gols e brilhou ao lado das companheiras Diani e Dali.

O Marrocos (do técnico francês Reynald Pedros) vai para casa, mas a França irá para Brisbane para enfrentar a Austrália nas quartas. A equipe anfitriã da Copa do Mundo tem levado a grandes estádios do país e vencido a Dinamarca no dia anterior, em Sydney, diante de 75 mil pessoas. O jogo está marcado para 12 de agosto.

Não dá para dizer que faltam recursos à França em campo. O time treinado por Hervé Renard joga muito pelos lados, mas não por deficiência de repertório e, sim, para aproveitar o pensamento rápido de seu ataque.

Le Sommer, Diani e Dali pareciam se comunicar por telepatia. Começou cedo o baile.

O gol era questão de tempo. Uma boa trama pela esquerda colocou a bola no pé de Karchaoui, que desejou para a área e viu Diani cabecear para a rede e abrir o placar.

Era evidente a eliminação nos rostos da torcida e da equipe marroquina, cujos sonhos esperavam a vacilar cedo demais. Cinco minutos depois, Diani foi brilhante longe do gol com um lindo passe para Dali, que avançou, invadiu a área e finalizou com categoria.

Se já estava difícil com dois gols de corrida, a esperança do Marrocos desmoronou de vez aos 23. Diani se mostrou inteligente novamente e pressionou a saída de bola da equipe árabe, que acabou entregando a posse para Le Sommer. Isso não se faz! O camisa 9 pegou a sobra e chutou para marcar o terceiro – mas não o último – gol.

Se alguém dissesse antes que o placar seria fechado por um cabeceio, os olhos de qualquer um poderiam se voltar para a zagueira Wendie Renard, que fez gol contra o Brasil com seu 1,87m de altura. Mas quem cabeceou com categoria e sem muita marcação foi Le Sommer, de 1,61m, para carimbar o passaporte francês para as quartas.

Número

Em número de gols marcados, a França já tem seu melhor ataque na história da Copa do Mundo Feminina da FIFA: em 2011, 2015 e 2019, a equipe francesa fez 10 em cada edição. Em 2023, contando os quatro contra o Marrocos, já são 12 gols.

Copa do Mundo Feminina: veja as classificadas para as oitavas de final

Kadidiatou Diani (França)

