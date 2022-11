Francesa será primeira árbitra em jogo da Copa e terá assistente brasileira

A francesa Stéphanie Frappart vai fazer história na próxima quinta-feira como a primeira árbitra em uma partida da Copa do Mundo masculina. O profissional de 38 anos foi escolhido para apitar a partida entre Alemanha e Costa Rica, na rodada disputada do Grupo E do torneio no Qatar. O trio de arbitragem será todo feminino. Além de Stéphanie Frappart, integram a equipe como assistentes a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina.

Este não será o primeiro jogo do Frappart nesta Copa do Mundo. A francesa atuou como quarta arbitra no empate entre México e Polônia, na primeira rodada do Grupo C, se tornando a primeira mulher cumprir a função em um Mundial.

Stéphanie Frappart já havia sido também a primeira mulher a arbitrar na UEFA Champions League, na partida entre Juventus e Dínamo de Kiev, em 2020.

A profissional está na lista de árbitros internacionais da FIFA desde 2009. Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Árbitros da FIFA, disse antes da Copa do Mundo sobre as três árbitras na Copa do Mundo: “Elas não foram selecionadas porque são mulheres, mas como árbitras da FIFA. Elas poderiam arbitrar qualquer jogo.”

