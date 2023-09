Franklin Vieira do Santos se aposenta do cargo de Juiz de Direito do TJRO

Em sessão administrativa realizada no último dia 12 de setembro, em Porto Velho, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia aprovou o pedido de aposentação feito pelo juiz de Direito Franklin Vieira dos Santos, que após 39 anos de serviços prestados ao Estado de Rondônia. O pedido foi aprovado à unanimidade, com diversas manifestações de apreço e reconhecimento à dedicação, competência e trajetórias brilhantes ostentadas pelo magistrado aposentado.

Vieira dos Santos é natural de Rondônia e foi soldado da Base Aérea de Porto Velho. Ele ingressou no cargo de agente administrativo do Estado em 1985, passando em concurso, três anos depois, para agente de polícia civil; cargo que exerceu até 1995, quando mais uma vez foi aprovado, desta vez para técnico judiciário do TJRO. Formado em Educação Física (1992) e em Direito (1998), ambos os cursos na Universidade Federal de Rondônia, no ano de 2001, Franklin Vieira conquistou o primeiro lugar no XIV Concurso para a Magistratura de Rondônia; promovido para a comarca de Machadinho, em 2003, no ano seguinte ele teve promoção para segunda entrância, atuando na 3ª vara cível da comarca de Ariquemes. Já em 7 de junho de 2011 assumiu, após promoção, a 3ª vara criminal de Porto Velho. Mestre em Poder Judiciário (Fundação Getúlio Vargas) e Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, o magistrado é professor da pós-graduação da Escola da Magistratura e dos cursos de Direito na Faculdades São Lucas e Fimca, na capital.

Como destacou o relator do pedido, desembargador Jorge dos Santos Legal, são mais 39 anos no Serviço Público, dos quais, mais de 25 anos dedicados ao Poder Judiciário, primeiro como servidor e depois como Juiz de Direito. “Dedicou sua vida ao Serviço Público”. Diversos desembargadores se manifestaram com palavras de reconhecimento à carreira irreparável do magistrado, o qual foi identificado como uma pessoa simples e acessível, que preservou a humildade de sua origem, com uma carreira símbolo de sucesso, como magistrado e professor. Nas falas de todos, além do desejo de que novos projetos sejam exitosos, a deferência pública feita pelos colegas demonstrou que a carreira construída pelo juiz aposentando foi plena de êxito e realizações, os quais lhe renderam a conquista de respeito e admiração pelos pares, servidores(as) e alunos(as).

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO