Frente fria derruba temperatura e traz chuva para grande parte do país

O estado de São Paulo tem previsão de temporais entre esta segunda (12) e terça (13). Além disso, após um fim de semana de calor e tempo abafado, uma frente fria deve derrubar as temperaturas nesta semana. Até sexta-feira (16), os termômetros podem chegar a uma máxima de apenas 22ºC.

No Sul , Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) terão variação de temperatura. Já no Centro-Oeste , há risco de grandes volumes de chuva ao longo da semana, de acordo com o Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inment).

No Norte e Nordeste , o tempo permanece mais estável. A previsão de chuva mais intensa é para a região conhecida como Matopiba, que inclui os estados do Maranhão , Tocantins , Piauí e Bahia .

Confira, abaixo, a previsão por região:

Sudeste

Todas as capitais devem passar por queda de temperatura durante a semana, principalmente São Paulo . A chegada de uma frente fria vai fazer com que as temperaturas mínima e máxima caiam de 20ºC e 31ºC para 19ºC e 22ºC.

O mesmo acontece no Rio de Janeiro , onde os termômetros vão passar de 22ºC e 36ºC para 23ºC e 27ºC.

Nas duas capitais vai chover, principalmente amanhã, com tempo mais firme apenas na quinta (15).

Já em Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES), chove todos os dias, principalmente até quarta (14).

Em Vitória, as temperaturas passam de 33ºC para 26ºC, enquanto em Belo Horizonte variam entre 20ºC e 30ºC na semana. Quinta deve ser o dia mais frio nas duas capitais, com termômetros entre 17ºC e 25ºC em Belo Horizonte, e 19ºC e 23ºC em Vitória.

Norte

Os maiores volumes de chuva se concentram no Tocantins, oeste do Acre e centro-sul do Pará , com acumulado acima de 50mm.

Na maioria das capitais as temperaturas ficam estáveis, com mínimas em torno de 24ºC, com máximas que podem chegar até 34ºC.

Nordeste

Ao contrário das outras regiões, no Nordeste, o sol predomina e há pouca probabilidade de chuva. O clima deve ficar chuvoso em Fortaleza (CE) e Natal (RN) apenas na terça e, em partes do Maranhão, Piauí e Bahia, o acumulado não deve passar 50 mm.

Os termômetros também não devem passar por grandes variações ao longo da semana nas capitais nordestinas. As temperaturas variam entre 24ºC e 30ºC.

Centro-Oeste

A maior quantidade de chuva deve ser registrada em Goiás, Distrito Federal e leste de Mato Grosso, com acumulado de até 80 mm. Entre as capitais, Goiânia (GO), Cuiabá (MT) e Brasília (DF) registram maior precipitação .

Em Brasília e Goiânia, as temperaturas variam entre 19ºC e 28ºC durante a semana. Já em Cuiabá e Campo Grande, ficam entre 24ºC, e 34ºC.

Sul

No Sul deve chover em pouca quantidade, com previsão de até 30 mm em áreas específicas do Paraná e Santa Catarina, e menos de 20 mm para o Rio Grande do Sul.

Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) passam por variações de temperaturas, ficando entre 14ºC e máxima de 24ºC, com pico de calor na sexta.

Em Porto Alegre (RS), os termômetros variam entre 17ºC e 33ºC, com chuva nesta segunda e sol predominante nos outros dias.

Fonte: IG Nacional