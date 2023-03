Fumaça tóxica faz Defesa Civil orientar moradores a fecharem janelas

Corpo de Bombeiros Incêndio atingiu fábrica em SC





Um incêndio de grandes proporções atingiu neste domingo (12) uma empresa de aditivos em Xanxerê , localizada em Santa Catarina . A Defesa Civil precisou emitir um alerta de atenção por causa da liberação de produtos químicos no ar.

A fumaça atingiu boa parte do céu da cidade e, por conta da fumaça tóxica, a Defesa Civil recomendou aos moradores que eles mantenham as janelas fechadas pelas próximas horas como forma de prevenção. A orientação foi dada por volta das 16h10 e deveria seguir até às 19h10.

A Defesa Civil ainda não sabe quais produtos foram consumidos pelo fogo. Também não souberam informar quais as características da fumaça tóxica.

Alerta dos bombeiros

O alerta para a emissão de produtos químicos no ar ocorreu depois que os Bombeiros chegaram ao local. As pessoas foram informadas sobre o incidente e pediram para que todos tomassem cuidado.

Não há até o momento nenhum ferido. O foto atingiu uma empresa que distribui aditivos que fabrica desinfetante e detergente para indústrias.





