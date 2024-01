Funcionários carcerários feitos de reféns são libertados no Equador

Reprodução – Redes Sociais 14/01/2024 O presidente equatoriano, Daniel Noboa, confirmou a libertação dos reféns

Foram libertados na noite deste sábado (13) os mais de 170 funcionários carcerários que estavam sendo feitos de reféns no Equador. A informação foi dada pela Snai — autoridade que administra as prisões do país e confirmada pelo presidente Daniel Noboa.

A libertação foi possível graças a um trabalho conjunto entre a polícia nacional e as Forças Armadas do País. De acordo com o Snai, será aberta uma investigação para apurar quem foram os responsáveis ​​pela tomada de reféns.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/8qxKzjY8Sq — SNAI Ecuador 🇪🇨 (@SNAI_Ec) January 14, 2024

Felicitaciones a la labor patriótica, profesional y valiente de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el SNAI bajo el liderazgo de la ministra @Palencia3Monica y Gian Carlo Loffredo por lograr la liberación del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciario y el personal… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 14, 2024





O Equador vive uma crise de segurança iniciada após a fuga da prisão do líder dos Los Choneros, uma das facções criminosas mais perigosas.

Nesta semana, o conflito se agravou. Explosões foram registradas em diversos locais e uma emissora de televisão foi invadida.

Desde segunda-feira (8), quando o país decretou estado de exceção, mais de mil pessoas foram presas, segundo o governo.

Fonte: Internacional