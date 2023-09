Funcionários da Apple francesa iniciam greve por melhores condições

Reprodução/Redes Sociais – 22.09.2023 Funcionários da Apple na França pedem ajuste salarial e melhores condições de trabalho

Os funcionários das lojas da Apple na França iniciaram uma greve nacional nesta sexta-feira (22). Eles reivindicam melhores salários e condições de trabalho, e o protesto acontece no mesmo dia do lançamento do iPhone 15.

Cerca de 30 funcionários fizeram piquetes de greve do lado de fora de uma loja da empresa na região central de Paris – uma das três na capital francesa –, próximos a uma fila com aproximadamente 40 clientes que aguardavam, na chuva, para entrar na loja e adquirir o novo modelo do smartphone, segundo informações da agência Reuters.

iPhone 15’in satışa çıktığı günde Paris’te Apple Store çalışanları greve başladı. pic.twitter.com/UX9ZVD7rkf — Ömer AYDIN (@aydinomer) September 22, 2023

A greve é mais um revés para a empresa de Cupertino, na Califórnia, que foi forçada judicialmente, no início do mês, a parar de vender o iPhone 12 na França, devido à alta taxa de radiação emitida pelo aparelho. A Apple contesta as conclusões do órgão de fiscalização francês.

Os sindicatos da Apple, incluindo CGT, Unsa, CFDT e Cidre-CFTC, que também pretendem fazer greve neste sábado (23), pediram um aumento salarial de 7% para compensar a inflação e o fim do congelamento de contratações, que perdura há meses.

