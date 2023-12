Evento é referência em beleza e decoração natalina na capital

A Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue com a programação gratuita do Natal Porto Luz 2023 no Parque da Cidade.

O Parque da Cidade está localizado na avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, e está aberto todos os dias, das 17h às 22h, até o dia 7 de janeiro de 2024.

Os visitantes podem interagir com personagens infantis durante o percurso da pista de caminhada, toda iluminada com decoração natalina que encanta a todos os públicos. O evento, que virou tradição nas festividades de fim de ano do município, teve início no dia 25 de novembro e tem reunido centenas de pessoas, principalmente aos finais de semana, com apresentações musicais, teatrais e animação, em um cenário de cores e luzes.

Confira a programação especial desta semana:

Quarta-feira (27)

A partir das 19h30 – Espetáculos de dança com grupos diversos

Quinta-feira (28)

A partir das 19h30 – Pré show com João Precioso e Coral Wesleyana Calama com a cantata À Procura do Rei

Sexta-feira (29)

Às 19h30 – Coral Às Nações/Cantata Bendita Luz

Sábado (30)

Às 19h30 Pré show com Eduardo Barros (violinista), e às 21h show com Kira Garcêz

Segunda-feira (1º)

LIVRE

