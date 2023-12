Fundação Cultural encerra 2023 com diversas ações, cultura e solidariedade

Acontecimentos que marcaram o cenário cultural em 2023 são destacados pela Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer). O Teatro Palácio das Artes, palco de expressões artísticas e solidariedade foi iluminado pelos 5º e 6º eventos culturais da Funcer. Além de proporcionarem inúmeras apresentações que encantaram o público, esses eventos se destacaram por sua nobre causa, arrecadando mais de sete toneladas de alimentos para auxiliar aqueles que mais necessitam.

BIBLIOTECA DR. JOSÉ PONTES PINTO

Na Biblioteca Dr. José Pontes Pinto foi realizado um sonho acalentado pela população de Porto Velho, com a inauguração da tão esperada brinquedoteca, um sucesso instantâneo que transformou o espaço em um refúgio para os amantes da leitura, especialmente os mais jovens.

CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

A Casa da Cultura Ivan Marrocos foi palco de momentos inesquecíveis, desde o Sarau no Quintal até a celebração do 29º aniversário da unidade na Expo Favela, passando pela exposição do artista holandês Jan Fritz.

MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

No Museu da Memória Rondoniense, a história ganhou vida por meio de atrações como o Cine Museu, o tradicional Domingo no Museu, aberturas de exposições que cativaram visitantes e a marcante celebração do Dia da Consciência Negra, fortalecendo o compromisso com a diversidade.

O Superintendente da Funcer, Nery Rodrigues, expressou sua satisfação ao destacar que 2023 foi um ano significativo para a instituição. “Os eventos culturais desenvolvem importante papel na promoção da arte e da solidariedade, agradeço à comunidade pelo apoio e participação ativa nos eventos”, ressaltou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a criação de eventos memoráveis e a arrecadação de mais de sete toneladas de alimentos proporcionou um engajamento exemplar com as necessidades da comunidade. “As iniciativas culturais e solidárias da Funcer geraram impacto relevante na vida dos cidadãos”, salientou.

O ano de 2023 será lembrado como um ano em que o Governo do Estado uniu a cultura, solidariedade e arte em uma sinfonia que ressoará na memória coletiva. Que as lições aprendidas e as experiências vividas, continuem a inspirar as jornadas culturais no futuro.

Fonte: Governo RO