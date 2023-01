Fungo que causa apocalipse em ‘The Last Of Us’ existe no Brasil

Reprodução/HBO Primeiro episódio de “The Last of Us” estreou neste domingo (15)

A série da HBO The Last of Us, da HBO Max, estreou neste domingo (15). Criada em referência ao jogo de ação e aventura da Naughty Dog, na trama os humanos são contaminados pelo fungo Cordyceps e se transformam em criaturas agressivas, mortas-vivas e canibais. O causador da perigosa infecção da série é o fungo Cordyceps, que existe na vida real – inclusive no Brasil.

Encontrado principalmente em florestas tropicais, como as do Brasil, o fungo realmente pode causar efeitos parecidos a um apocalipse zumbi. Entretanto, este impacto é apenas em formigas, visto que ele é um endoparasita de artrópodes, como larvas de mariposa.

Reprodução/Folha PE O fungo “Codyceps”, o criador do apocalipse Zumbi na série da HBO, The Last of Us, é real e é natural de florestas tropicais, como as do Brasil

O Cordyceps se desenvolve no corpo de sua vítima consumindo suas estruturas musculares. Ele demora algumas semanas para atingir o sistema nervoso do invertebrado, que começa a sofrer de temores e convulsões causadas pela fungo e, assim, deixa de se comportar normalmente.

O inseto morre logo em seguida e novos esporos do fungo são produzidos e liberados para o ambiente, podendo infectar novas formigas.

Para o alívio geral da população não há relatos de infecção similar em humanos – sendo assim, um cenário como o The Last of Us é praticamente impossível de se reproduzir.

Inclusive, os efeitos do Cordyceps são explorados pela medicina humana em diversos tratamentos. Quadros como o de anemia, baixa imunidade, impotência sexual, retardar o processo de envelhecimento, recuperação pós cirúrgica e tumores já tiveram bons resultados com intervenções que integram os efeitos do fungo.

O fungo Cordyceps é muito conhecido na medicina tradicional chinesa, japonesa, coreana e indiana. Na China, o Cordyceps chega a ser comercializado em pacotes que contêm a larva parasitada e o ascoma do fungo, sendo considerado o item mais caro da medicina chinesa.

No entanto, devido à sua popularidade na medicina tradicional e ao seu alto valor econômico, tem se observado uma queda na população do fungo. Além de sofrer com a coleta excessiva, ele também é afetado pelas mudanças climáticas. Hoje, o fungo é considerado uma espécie vulnerável.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE