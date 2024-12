Furto de Capacete: Polícia Militar Recupera Itens Subtraídos e Detém Suspeito

Nesta quinta-feira.19, a Polícia Militar de Rondônia recuperou objetos furtados e prendeu um suspeito em Ariquemes.

A guarnição de Força Tática foi acionada pela central de operações para atender uma ocorrência de furto no bairro setor 05. No local, em contato com o solicitante, foi informado que ele havia estacionado sua motocicleta para entrar em um mercado e, ao retornar, percebeu que seu capacete, deixado sobre a moto, havia sido furtado. O solicitante procurou a gerente do estabelecimento e conseguiu acessar as imagens do sistema de monitoramento.

No vídeo, um indivíduo usando blusa jeans e calça jeans escura é visto parando ao lado da motocicleta, subtraindo o capacete e deixando o local em uma motocicleta Honda vermelha

Com base nas informações a guarnição iniciou patrulhamento pelo setor 05. No setor 06, na avenida Guaporé, próximo à uma distribuidora os policiais avistaram um suspeito com as características descritas e com um capacete em mãos. O indivíduo foi abordado e identificado como a mesma pessoa registrada nas imagens do monitoramento. A motocicleta utilizada no crime estava estacionada próxima ao local.

Ao ser questionado sobre o capacete furtado no mercado, o suspeito, afirmou tê-lo vendido a um homem em uma obra na avenida tabapuã. Sobre o capacete que portava no momento da abordagem, admitiu que também havia sido furtado, desta vez em uma alameda no setor 01.

A equipe se deslocou até a obra indicada, onde encontrou que confirmou ter adquirido o capacete por r$ 50,00. Informou que o suspeito alegou que precisava do dinheiro para abastecer sua motocicleta, justificando que o capacete pertencia à sua esposa.

Ainda durante o encaminhamento do suspeito à Unisp, a guarnição foi abordada por um homem que reconheceu um dos capacetes como sendo de sua propriedade e afirmou que este havia sido furtado na alameda do setor 01.

Diante dos fatos, todos os envolvidos, bem como os objetos apreendidos, foram apresentados na Unisp para os procedimentos cabíveis.

exto: P-5 do 7º BPM / PVSA Letícia

Fonte e fotos: Boletim de Ocorrência

Fonte: PM RO