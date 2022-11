Futsal do Centro de Treinamento da escola de Rolim de Moura conquista medalha de bronze nos Jogos Escolares Brasileiros 2022, no Rio de Janeiro

A equipe do Futsal Infantil Feminino do Centro de Treinamento do Desporto Escolar – CTDE (Time Rondônia) da Escola Coronel Aluízio Pinheiro Ferreira -APF, de Rolim de Moura, conquistou na primeira semana de novembro, o 3° lugar nos Jogos Escolares Brasileiros – Jeb’s 2022, no Estado do Rio de Janeiro (RJ), realizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar – CBDE, com o apoio da Federação de Esporte Escolar de Rondônia – Feero.

As dez atletas da categoria infantil de 12 a 14 anos, do time rolimourense, comandas pelo professor/técnico especialista em Futsal, Eduardo Barros “Edu Barros” venceram o time do estado do Amapá, com um placar de 4×0.

De acordo com o técnico Eduardo Barros, a vitória se resume em uma longa caminhada com muitos treinos e desempenho das atletas, em que passaram pelas fases municipal, regional, estadual e agora nacional. “Treinamos o ano todo, para obter o resultado positivo. Agradeço ao apoio de todos envolvidos no projeto CTDE, da equipe gestora da Escola Aluízio Pinheiro Ferreira, da Coordenadoria Regional de Educação, por entenderem a importância do projeto para os nossos estudantes”, comentou.

Durante a visita ao Palácio Rio Madeira – PRM na quarta-feira (9), as atletas e técnico foram recepcionados pela secretária da de Estado da Educação, Ana Pacini, que ressaltou a conquista; parabenizando as atletas por trazerem o troféu do terceiro lugar do futsal infantil feminino para Rondônia.

“O momento é de gratidão. Gratidão ao governador Marcos Rocha e à secretária de Educação Ana Pacini, a nossa coordenadora de Educação Física, Marlene Cardoso e aos gestores da escola APF, diretor Gildo Ramos e a vice-diretora Nilda Tigre, por acreditarem, investirem e incentivarem o projeto CTDE, em Rolim de Moura, que fomenta diretamente o esporte em harmonia com a Educação. Mesmo depois de um período de pandemia, os jogos escolares aconteceram, trazendo bons resultados. Agradeço também o apoio dos pais e ao professor Eduardo Barros pelo comprometimento com os nossos estudantes”, enfatizou a coordenadora regional de Educação, professora Rita Degam.

O time foi recebido nessa segunda-feira, (14), com honrarias e também direito à desfile em carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas e avenidas do município.

CTDE

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc e coordenação da Gerência de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar – Gefacee possui 12 Centros de Treinamento de Desporto Escolar – CTDE – Time Rondônia, nos municípios de Porto Velho, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal e Ariquemes, que qualificam as equipes a disputarem competições de níveis elevados, estimulando os estudantes a irem além dos ensinamentos curriculares. Os Centros de Treinamento podem ter categorias pré-mirim (6 a 7 anos); mirim (8 a 11 anos); infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos).

Fonte: Governo RO