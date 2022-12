Futuro ministro da Defesa antecipa troca de comando do Exército

Myke Sena/ Ministério da Saúde Vacina da Pfizer em doses para crianças

O Ministério da Saúde liberou a aplicação da vaicna da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade. Uma nota técnica com a decisão foi assinada na última sexta-feira (27) pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Até então esse imunizante, conhecido como “Pfizer Baby”, estava liberado apenas para crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses que tivessem alguma comorbidade.

A Anvisa, contudo, já havia aprovado em setembro deste ano a aplicação desta vacina em todas os jovens de 6 meses a 4 anos, mesmo entre aquels que não têm comorbidade.





Em outubro, a pasta da Saúde liberou a utilização da vacina da fabricante norte-americana em crianças de 6 meses a 4 anos de idade com comorbidades.

“Considerando o quantitativo de vacinas existentes, recomenda-se que todos os esforços sejam envidados para que seja garantida inicialmente a vacinação de crianças com comorbidades e a inclusão paulatina dos demais grupos etários, de acordo com a disponibilidade de vacinas nos estados, Distrito Federal e municípios, e que a vacinação vá avançando à medida que houver disponibilização de vacinas pelo Ministério da Saúde”, informou o PNI.

A aplicação seguindo a nova recomendação terá o seguinte cronograma:

Crianças nesta faixa etária que tenham comorbidades;

Crianças de 6 meses a menores de 1 ano de idade sem comorbidades;

Crianças de 1 ano a 2 anos de idade sem comorbidades;

Crianças de 3 anos de idade sem comorbidades;

Crianças de 4 anos de idade sem comorbidades.

O esquema vacinal será dividido em três doses, com as duas primeiras sendo aplicadas em um intervalo de quatro semanas, e a terceira com oito semanas após a segunda aplicação.

“Crianças de 3 e 4 anos de idade que iniciaram o seu esquema de vacinação com a vacina COVID-19 Coronavac, deverão ter seu esquema primário finalizado com esta vacina (esquema primário da vacina COVID-19 de duas doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose).” enfatizou a nota.

Fonte: IG SAÚDE