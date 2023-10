Futuros beneficiários de imóvel do Porto Bello I em Porto Velho são convocados para assinatura de contratos nos dias 9 e 10

Os 272 futuros beneficiários de imóvel no Residencial Porto Bello I, na zona Leste de Porto Velho, estão sendo convocados a comparecer nesta segunda-feira (9) e na terça-feira (10) à agência sede da Caixa Econômica Federal, na Avenida Carlos Gomes, nº 660, para assinatura dos contratos. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, segue link do edital: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/SEI_0042449597_Edital_20.pdf.

Com a conclusão da obra, o Governo do Estado e a prefeitura da Capital agendaram para as 10h do dia 18 deste mês a solenidade de entrega do empreendimento residencial pela empresa responsável. No mesmo ato, será feita a entrega simbólica das chaves aos beneficiários que já assinaram o contrato com a instituição financeira.

A seleção dos beneficiários ficou sob a responsabilidade do Governo Estadual, executado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, por força do Termo de Cooperação e Parceria firmado junto à Caixa Econômica e a prefeitura de Porto Velho. Já foram entregues os empreendimentos II, III e IV.

Entre os critérios para ser beneficiário de imóvel estão: possuir renda compatível com o Minha Casa Minha Vida e não ter residência própria.

Fonte: Governo RO