Gabi Lopes rebate críticas sobre looks ousados: ‘Eu me visto como eu quero’

“Já aconteceu de estar fora do país usando uma roupa, e alguém chegar em mim e falar: ‘Nossa, no meu país não usam isso’. Eu virei pra pessoa e falei: ‘Mas no meu país cada um usa o que quer e no seu também deveriam’”, relatou. “A única coisa que eu sinto é que usar esse tipo de roupa pode parecer uma militância, mas você só está usando o que você quer. É muito mais básico, o problema está muito mais nos olhos de quem julga, na mente de quem se preocupa”, declaou, ela.

"No fundo, sou eu quem está vestindo. Dizeren 'ah, a roupa é cheia de corte', 'tá aparecendo o sutiã', não me incomoda, então está tudo bem. Vejo que as pessoas se incomodam bastante, mas não tem problema. Eu entendo que é das pessoas. Cada um com suas coisas é muito ruim quando você veste algo que você não se sente bem. Eu me visto como eu quero.", finalizou.