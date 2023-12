Gabi Luthai revela que estava grávida de gêmeos, mas perdeu um: ‘No comecinho’

Após anunciar que está grávida do primeiro filho com o marido, Teo Teló, Gabi Luthai compartilhou um pouco mais sobre a gestação com os seguidores. Ela revelou que estava grávida de gêmeos, mas perdeu um dos bebês com cerca de 11 semanas de gravidez.

“Éramos três, os gêmeos e eu. Foi um misto de emoção e medo, porque eu corria o risco de perder os dois. Semanas antes tive um sangramento que se deu por um descolamento ovular, que pode ocorrer no comecinho da gestação. Assustei demais! A área com sangue era grande e eu precisei fazer repouso absoluto, usar medicação e, mesmo assim, não havia certeza de nada”, contou no Instagram. Gabi explicou que precisou fazer mais repouso quando soube que eram dois bebês e que teve uma piora na depressão. Mas, mesmo com os cuidados, um dos fetos não resistiu. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)