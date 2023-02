Gabigol erra pênalti mas Flamengo bate o Volta Redonda de virada

De volta ao Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Volta Redonda, de virada, por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (15), no Raulino de Oliveira. Os gols do Mengão foram marcados por Gabi (duas vezes) e Pedro, nos acréscimos da segunda etapa. Agora, equipe rubro-negra enfrenta o Resende no sábado (18).

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando a saída de bola do Volta Redonda. Quando ficava com a bola, a equipe rubro-negra trocava passes no campo ofensivo em busca de espaços na defesa adversária. Aos 18’, o Mengão chegou com perigo pela primeira vez. Varela cruzou pela direita, a defesa fez o corte nos pés de Arrascaeta, que soltou a bomba no travessão.

Aos 33’, Gabi arriscou o chute da intermediária e quase marcou um golaço. A bola passou perto do travessão. No finalzinho da primeira etapa, o Volta Redonda saiu no contra-ataque e abriu o placar com Luizinho: 1 a 0.

O Rubro-Negro tentou reagir rapidamente. Dudu empurrou Gabi dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio camisa 10 foi para cobrança, mas o goleiro Vinícius defendeu no canto direito. A equipe de Vitor Pereira foi para o intervalo em desvantagem.

Precisando reverter o resultado, o Fla foi para cima do Volta Redonda. Everton Ribeiro entrou no lugar de Gerson, que acabou sentindo o tornozelo. Aos 12’, o Mengão deixou tudo igual no marcador! Everton Ribeiro tocou para Pedro, que deixou a bola passar. Na sequência, Gabigol recebeu na área e bateu com força no ângulo do goleiro: 1 a 1.

Aos 28, Gabi apareceu de forma decisiva novamente e marcou o segundo gol do Flamengo e seu segundo no jogo! Arrascaeta deu linda assistência para o camisa 10, que deixou a bola cair para a canhota e bateu forte no alto, sem chances para o goleiro: 1 a 2.

Com o resultado a seu favor, o time rubro-negro seguiu no ataque em busca de mais gols. Aos 42’, Everton Ribeiro puxou contra-ataque junto com Arrascaeta. O uruguaio tentou o passe para o camisa 7, que chegou a driblar o goleiro, mas acabou saindo com a bola.

Nos acréscimos, o Mengão sacramentou a vitória com o terceiro gol. Arrascaeta lançou Cebolinha na esquerda, o camisa 11 cruzou de primeira rasteiro na área. Pedro, mostrando oportunismo, só empurrou para a rede: 1 a 3.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo sábado (18) para enfrentar o Resende, às 16h, no Raulino de Oliveira, em jogo atrasado da 7ª rodada do Cariocão.

Escalação do Flamengo

Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Matheuzinho); Thiago Maia (Cebolinha), Vidal (Erick), Gerson (Everton Ribeiro) e Arrascaeta; Gabi (Marinho) e Pedro.

Técnico: Vitor Pereira.

Escalação do Volta Redonda

Vinícius Dias; Wellington Silva (Kauan), Alix Vinicius, Sandro e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva) e Luciano Naninho (Danrley); Luizinho (Guilherme Cachoeira), Lelê e Pedrinho (Iury).

Técnico: Rogério Corrêa.

Ficha técnica

Volta Redonda 1×3 Flamengo – 8ª Rodada do Campeonato Carioca

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda-RJ

Data e hora: 15/02/2023 às 21h10

Arbitragem: Bruno Mota Correia, Diego Luiz Couto Barcelos e Daniel de Oliveira Alves

Cartões amarelos: Thiago Maia (FLA), Dudu (VRE), Vidal (FLA), Bruno Barra (VRE), Wellington Silva (VRE), Everton Ribeiro (FLA) e Erick (FLA)

Gols: Luizinho (45’1ºT), Gabi (12’e 28’2ºT) e Pedro (48’2ºT).

Fonte: Agência Esporte