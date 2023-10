GAECO e CAEX realizam capacitação para utilização de ferramentas Google e Discord

Parceria , MPRO , Hospital de Amor, exames gratuitos , mamografia , papanicolau ,Vila Princesa , Porto Velho, ocombatente

Os atendimentos acontecerão na carreta do Hospital de Amor que será estacionada ao lado da unidade básica de saúde da Vila Princesa. Interessadas em fazer os exames devem apresentar documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).



A ação reafirma o compromisso do MPRO em trabalhar pela defesa da sociedade e promoção da saúde da população. Durante todo o dia, servidores do Setor de Atenção à Saúde do Ministério Público atuarão em conjunto com os profissionais do Hospital de Amor. A equipe executará 60 exames de mamografias e 100 de papanicolau.



Segundo o Ministério da Saúde, a mamografia é um exame essencial para rastrear o câncer de mama, com eficácia comprovada na redução da mortalidade. O exame é recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Já o exame preventivo de câncer de colo de útero, também conhecido como papanicolau, é indicado para mulheres com idade entre 25 e 64 anos e que já tiveram atividade sexual.



Serviço: Exames de prevenção ao câncer

Local: Carreta do Hospital de Amor, na unidade básica de saúde da Vila Princesa

Data: Quarta-feira (1º/11)

Horário: Das 8h às 18h