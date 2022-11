Galo entra em campo contra o Corinthians em busca de uma vaga na Libertadores

Na luta por uma vaga na Libertadores 2023, o Galo enfrentará o Corinthians às 16h deste domingo (13), na Neo Química Arena, em São Paulo. O técnico Cuca espera um jogo bastante difícil pela última rodada do Brasileirão.

“Eles têm jogadores muito técnicos. É uma equipe muito boa e temos que ir preparados para uma batalha muito difícil, como sempre foi lá em Itaquera”.

Este será o último compromisso do Galo na temporada. A equipe ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, com 55 pontos, mesmo número do Athletico-PR, que ocupa o sexto lugar.

Os seis primeiros colocados do Brasileirão conquistam vaga direta para a fase de grupos do maior torneio da América Latina. Já o 7º e 8º colocados garantem lugar na pré-Libertadores.

Departamento Médico

O atacante Sasha, ainda com fadiga muscular, e o zagueiro Alonso, que segue com dores decorrentes de uma pancada no joelho esquerdo, estão vetados e não viajam para São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ATLÉTICO

Competição: Campeonato Brasileiro

Rodada: 38ª

Data: 13/11/2022

Hora: 16h

Estádio: Neo Química Arena

Cidade: São Paulo (SP)

Transmissão: Globo, Premiere

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA) – SC

Árbitro Assistente 1: Kléber Lucio Gil (FIFA) – SC

Árbitro Assistente 2: Alex dos Santos – SC

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores – SP

Árbitro de Vídeo: Rafael Traci – SC

AVAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho – RJ

Observador de VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez – SP

Fonte: Agência Esporte