Galo quer manter os 100% de aproveitamento no Minerão

Embalado e com o apoio da Massa. É assim que o Atlético recebe o Democrata-SL, na noite desta quarta-feira (8), às 19h15, no Independência. A partida, válida para quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, será a segunda do Galo como mandante na temporada.

Na estreia da competição, contra a Caldense, mais de 22 mil pessoas lotaram o Horto e a promessa é de casa cheia novamente. Mais de 17 mil ingressos foram vendidos até o fim da tarde da última terça-feira (7).

O Galo é líder do Grupo A, com nove pontos conquistados nas três partidas que disputou. Venceu Caldense (2 a 1), Tombense (2 a 1) e Ipatinga (1 a 0).

Depois do jogo contra a equipe de Sete Lagoas, o Atlético irá disputar o primeiro clássico do ano. Será visitante diante do Cruzeiro, na próxima segunda-feira (13), às 20h, no Independência. O atacante Hulk é o artilheiro do torneio, com três gols marcados.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO X DEMOCRATA-SL

Competição: Campeonato Mineiro

Rodada: 4ª

Data: 08/03/2023

Hora: 19h15

Estádio: Independência

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere

Árbitro: Wanderson Alves de Souza (CBF/MG)

Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva (CBF/MG)

Árbitro Assistente 2: Pablo Almeida da Costa (CBF/MG)

Quarto Árbitro: Erik Giovanni Fernandes (FMF)

Inspetor: Renato Cardoso Conceição

Árbitro de Vídeo VAR: Emerson de Almeida Ferreira (CBF/MG)

AVAR 1: Frederico Soares Vilarinho (CBF/MG)

Observador de VAR: Marcio Eustaquio Sousa Santiago (CBF/MG)

Fonte: Agência Esporte