Galo tem 7ª maior torcida do Brasil e reina absoluto em Minas

A Massa Atleticana é, disparadamente, a maior torcida de Minas Gerais. Além disso, é a sétima maior do Brasil e a terceira que mais cresceu no país, nos dois últimos anos.

Os dados são da pesquisa divulgada pela Sport Track, e apenas confirmam o que já é evidente nas ruas e nos estádios.

O levantamento mostra que o Galo é o time do coração de 3,7% dos torcedores em todo o Brasil, com ampla superioridade em Minas.

No ranking geral, o Atlético aparece em sétimo lugar, com crescimento de 0,5 ponto percentual, o terceiro maior do país.

Solicitada pela XP Investimento, a pesquisa foi realizada em dezembro de 2021 e ouviu 2.300 pessoas.

Em outra pesquisa, realizada em janeiro deste ano, o Instituto Doxa também já havia apontado a torcida Atleticana como a maior de Minas.

Fonte: Agência Esporte