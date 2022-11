Galo vence Cuiabá por 3 a 0 e busca classificação à Libertadores

O Galo venceu o Cuiabá por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (10), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Keno, aos 3 minutos e aos 44 do primeiro tempo, e Vargas, aos 10 minutos da segunda etapa, foram os autores dos gols da vitória Atleticana.

Com o resultado, o time do técnico Cuca subiu para o sétimo lugar na tabela de classificação, com 55 pontos, mesmo número do Athletico-PR, que ocupa o sexto lugar. Com isso, entra em campo na última rodada do Brasileirão, no domingo (13), diante do Corinthians, em busca da vaga na Copa Libertadores da América de 2023.

Os seis primeiros colocados do Brasileirão classificam-se para a fase de grupos da principal competição continental. O sétimo e o oitavo colocados classificam-se para a fase Pré-Libertadores.

O jogo

O Galo abriu o placar aos três minutos. Pela direita, Zaracho tocou para Mariano cruzar na área. Keno disputou com João Lucas e levou a melhor. No primeiro chute de Keno, a bola bateu na trave, mas voltou em seus pés. Ele chutou novamente e fez 1 a 0 para o Galo!



Crédito das fotos: Clube Atlético Mineiro/Pedro Souza

Aos 16 minutos, o time teve outras duas oportunidades. Primeiro, Nacho cobrou falta da intermediária e o goleiro Walter espalmou a escanteio. Pouco depois, Vargas chutou e Deyverson subiu e, de cabeça, tirou a bola.

O Galo manteve o domínio do primeiro tempo. Aos 22 minutos, teve nova boa oportunidade com Vargas, que chutou de fora da área após receber assistência de Nacho. A defesa do Cuiabá interceptou.

Aos 33, Keno recebeu cruzamento de Mariano e chutou de fora da área. Walter defendeu.

Gol do Galo!

Keno fez o segundo gol do Galo na noite aos 44 minutos. Ele recebeu a bola no meio-campo e tocou para Vargas. O atacante chileno avançou e cruzou na pequena área para o próprio Keno finalizar: 2 a 0.

Segundo tempo

O técnico Cuca não fez nenhuma alteração no time que voltou a campo para o segundo tempo. O Cuiabá teve uma oportunidade logo no primeiro minuto, com Camilo, que chutou para fora.

Mas foi o Galo quem chegou ao gol mais uma vez. Aos 10 minutos, Keno tocou a bola e Vargas foi à pequena área para finalizar e fazer o terceiro gol alvinegro.

Cuca fez as primeiras substituições no time aos 26 minutos. Nathan Silva e Rubens entraram nos lugares de Rever e Dodô, respectivamente. Aos 34, fez mais duas alterações. Colocou Ademir no lugar de Keno e Pavon no de Zaracho.

Aos 35, Nacho cruzou na área e Nathan Silva cabeceou para fora. Aos 38 minutos, Calebe entrou no lugar de Jair.

Pavon fez bela jogada pela esquerda aos 42. Avançou até a área, livrou-se de marcadores e chutou para o goleiro Walter espalmar. Vargas ficou com o rebote e chutou, mas Walter defendeu novamente.

Fonte: Agência Esporte