Gana derrotou a Coreia do Sul e só depende de si para se classificar na Copa

Em jogo eletrizante, Estrelas Negras vencem por 3 a 2 e podem avançar com novo triunfo na terceira rodada.

Gana supera a Coreia em jogo cheio de reviravoltas pelo Grupo H

Kudus faz 2 gols e decidiu a vitória africana na segunda rodada

Na última rodada, “Estrelas Negras” garantem vaga se vencerem o Uruguai

Coreia do Sul 2 x 3 Gana

Gols: Salisu (24 minutos do 1º Tempo) e Kudus (34 minutos do 1º Tempo e 23 minutos do 2º Tempo), para Gana; Cho Guesung (13 e 16 minutos do 2º Tempo), para a Coreia do Sul

Em um jogo sem muitos favoritos, Gana e Coreia do Sul fizeram um confronto aberto no Education City. Os coreanos pediram com mais posse de bola na partida, mas foi Gana quem saiu na frente. Em bola cruzada na área, Salisu abriu o placar aos 24 minutos de jogo.

O gol mudou um pouco o cenário do confronto, que teve Gana com mais controle nos minutos seguintes. Aos 34, foi uma vez de Kudus aparecer sozinho dentro da área e desviar de cabeça para ampliar.

No segundo tempo, a Coréia reagiu. Imprimindo um ritmo intenso, os Tigres Asiáticos responderam na mesma moeda, com dois gols rápidos de bola aérea. O artilheiro Cho Guesung aproveitou a vulnerabilidade da defesa de Gana para empatar o jogo aos 13 e 16 minutos do segundo tempo.

Mas o placar não ficou igual por muito tempo. Aos 23 minutos, voltou a brilhar a estrela de Kudus, que finalizou com firmeza para recolocar Gana na frente.

Com uma vitória por 3 a 2, o Estrelas Negras chegou aos três pontos na Copa do Mundo e dependia apenas de uma vitória diante do Uruguai para seguir em frente. O duelo marca a revanche do jogo do famoso jogo de 2010, com a polêmica mão de Luís Suárez nos minutos finais.

A Coreia do Sul, por outro lado, fica com um ponto só, e vai precisar de uma combinação de resultados. Os coreanos enfrentaram Portugal na última rodada.

Momento chave

Logo após o gol de empate da Coreia do Sul, Gana conseguiu responder bem. A maturidade emocional do time africano ficou clara na jogada que se desenhou pela esquerda e acabou nos pés de Mohammed Kudus, que finalizou com categoria para dar a vitória a Gana.

Na partida inteira, Gana finalizou três vezes com direção ao gol, e marcou em todas elas. O aproveitamento foi fundamental para que o tempo saísse de campo vitorioso, já que a Coreia acertou a meta em seis oportunidades, mas foi parada pelo goleiro Lawrence Zigi.

Craque do jogo

Não poderia ser diferente: Mohammed Kudus foi eleito pelos torcedores como o Budweiser Player of the Match de Coreia do Sul e Gana. O meia-atacante marcou dois gols na importante vitória das Estrelas Negras.

Fonte: Agência Esporte