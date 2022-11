Ganhador do “IV Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil” é o cacauicultor de Jaru

A ações de fortalecimento da produção de cacau em Rondônia levaram o cacauicultor Deoclipides Pires da Silva, do município de Jaru, em Rondônia, a conquistar o primeiro lugar no “IV Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil”. O produtor rural, que tem histórico de participação em outros concursos e serviços promovidos pela Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, foi premiado durante cerimônia nesta sexta-feira (25), em Belém (PA).

No evento foram disputadas as três melhores amêndoas de cacau produzidas no País, por meio das categorias: mistura (blend) e varietal, ambas em amostras de chocolates. Além de Rondônia, também concorreram os estados do Pará, Bahia e Espírito Santo, onde se concentram os produtores da cultura agrícola.

Segundo Deoclipides da Silva, além de ser mais um importante reconhecimento em sua carreira no setor agrícola, o prêmio é a elevação de um trabalho duradouro feito com compromisso e disposição. “Participar destes eventos é importante. Estive no II Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia, conquistando o 4º lugar, e agora, com esta premiação de nível nacional, significa a valorização máxima da nossa representatividade no País”, destacou.

O ganhador jaruense concorreu na categoria varietal, quando as barras de chocolate são feitas a partir de um único tipo de cacau, ao contrário da maioria de outros chocolates disponíveis no mercado que tendem a misturar outras espécies. Em Jaru, Deoclipides comercializa seus produtos por meio de uma agroindústria familiar, possui lavoura, já participou da Rondônia Rural Show e foi atendido com serviços da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater/RO, e entre outras entidades.

De acordo com o secretário da Seagri, Luiz Paulo Batista, o Estado de Rondônia recebe com muita alegria a conquista do primeiro lugar, obtida pelo produtor rural. “Em menos de uma semana de conquistas com o café, Rondônia também é destaque nacional com a melhor amêndoa para cacau no Brasil. Tenho certeza que o governador Marcos Rocha incentivará ainda mais as ações que possam fortalecer o produtor e respectivamente, a agricultura familiar”, declarou.

CONCURSO NACIONAL

O Concurso Nacional do Cacau tem por objetivo incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção de cacau especial no Brasil, divulgando o produto a partir dos chocolates especiais e promovendo segmento junto aos consumidores. Para esta IV edição, foi escolhida a cidade de Belém para sediar a solenidade de premiação do concurso.

O evento é organizado pelo Centro de Inovação do Cacau da Bahia (CIC-BA), em Ilhéus – BA. Este mesmo instituto é parceiro do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia – Concacau, responsável pelas análises sensoriais das amêndoas, permitindo a garantia da credibilidade da avaliação.

Fonte: Governo RO