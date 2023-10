Ganhadores do Concurso de Redação da Setur vivenciam experiência turística em Porto Velho

Os estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino, ganhadores do Concurso de Redação promovido pelo Governo de Rondônia, vão vivenciar uma experiência turística em Porto Velho, na terça-feira (17). Durante dois dias, os sessenta e dois participantes vão realizar diversas atividades ligadas ao turismo.

Para o titular da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, Gilvan Pereira “a experiência turística com os alunos gera fortalecimento do turismo rondoniense. Durante toda a programação, que iniciou nesta segunda-feira (16) com a chegada do grupo a Porto Velho, será oferecido aos participantes todo o apoio logístico necessário”, ressaltou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, acredita que “investir na educação e no turismo é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Através de iniciativas como o Concurso de Redação e o City Tour, o Estado busca despertar nos jovens o senso de pertencimento e a valorização do seu próprio território, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados com o desenvolvimento de Rondônia” pontuou.

PROGRAMAÇÃO

A solenidade de recepção dos alunos vencedores do Concurso de Redação, acontece nesta terça-feira, às 8h, seguida do City Tour. A recepção será realizada na área externa do Palácio Rio Madeira – PRM, um dos principais pontos turísticos da cidade. Após a solenidade e visita ao Palácio Rio Madeira, os alunos embarcam em um City Tour pela cidade de Porto Velho.

Durante o passeio, alunos e professores vão ter a oportunidade de conhecer os principais pontos turísticos do município, como o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o Mercado Central, a Praça das Três Caixas d’Água, Museu da Memória Rondoniense e o Memorial Marechal Rondon. Guias turísticos vão acompanhar o grupo, fornecendo informações históricas e culturais sobre cada local visitado.

O superintendente da Setur afirmou que, “o City Tour é uma oportunidade para os alunos conhecerem de perto a riqueza cultural e histórica de Porto Velho, além de despertar o interesse pelo turismo local. A experiência vai proporcionar momentos de aprendizado e diversão, permitindo que os estudantes explorem e apreciem as belezas da cidade”, salientou

O Concurso de Redação, promovido pelo Governo de Rondônia, teve como objetivo incentivar a escrita e a criatividade dos estudantes, além de promover o turismo local. Os alunos participantes tiveram a oportunidade de expressar suas ideias e visões sobre a importância do turismo em Porto Velho, destacando os atrativos e a cultura da região.

Fonte: Governo RO