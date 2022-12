Ganhadores dos Concursos de Fotografia da Setur recebem premiação durante cerimônia, em Porto Velho

Imagens que encantam e expressam as riquezas naturais e culturais de Rondônia, renderam prêmios a artistas fotográficos nesta terça-feira (20), na cerimônia dos Concursos de Fotografia promovidos pela Superintendência Estadual de Turismo – Setur, em Porto Velho. No ato solene, foram premiados dois ganhadores da competição “Meu Município, Minha Rondônia” e um vencedor do concurso “Viva Rondônia”, todos da Capital.

Nas últimas semanas, a Setur vem entregando prêmios aos vencedores dos concursos, destacando as três melhores fotos registradas. Reunindo os dois eventos, 14 fotógrafos, entre profissionais e amantes da produção visual, foram vitoriosos com fotos de diferentes municípios e polos turísticos geograficamente demarcados pelo Estado.

VALORIZAÇÃO

O governador Marcos Rocha destaca a satisfação de promover políticas públicas que valorizam setores importantes para o crescimento do Estado. “Rondônia tem muita representatividade no setor turístico e cultural, carregando riquezas em belezas naturais e históricas. O Governo de Rondônia estará à disposição de abrir as portas para que estes artistas demonstrem seu trabalho, aproveitando assim este cenário a céu aberto tão rico como é Rondônia”, declara.

O fotógrafo Pedro Augusto da Costa Silva, comemorou o 1º e 3º lugar no concurso “Meu Município, Minha Rondônia”. “É uma conquista importante para a carreira como profissional, levando em conta o esforço e a dedicação, além dos investimentos que fazemos ao adquirir equipamentos adequados. Agora estamos colhendo os frutos”, disse emocionado.

Já, a arquiteta Maysa Regina Dias, que ficou em 2º lugar na premiação, destaca a paixão pelo hobby de fotografar. “Pratico a fotografia puramente por amor, pois ao passear por Rondônia não há como deixar de registrar as inúmeras paisagens que encontramos. Portanto, é gratificante este reconhecimento, além da oportunidade de mostrar à sociedade conhecer as belezas naturais”.

INCENTIVO

Durante a cerimônia, foi entregue ainda ao publicitário Juraci Junior o 2º lugar no concurso “Viva Rondônia”, com as imagens da Reserva Extrativista Cuniã e do Balneário Rio Pakaás. “Este é um incentivo para que os rondonienses tenham uma referência e conheçam mais sobre o Estado. Temos muitas belezas e potencialidades que as vezes estão distantes da população, e nos sentimos honrados em trazer as riquezas que temos através das plataformas digitais ou imagens feitas pelas lentes de nossas câmeras”, destaca.

Ao final da cerimônia, o momento foi marcado por uma reunião cujo objetivo estava direcionado para definir os locais da Rota Turística de Rondônia. Membros do Conselho Estadual de Turismo – Consetur e outros técnicos da área estiveram presentes no encontro para tratar do assunto.

CONCURSOS

Presente à solenidade, o superintendente da Setur Gilvan Pereira destacou a premiação promovida pelo Executivo Estadual. “Temos o prazer de realizar dois concursos em parceria com diversos órgãos e entidades estaduais, com o objetivo de valorizar a identidade de Rondônia e reconhecer o trabalho destes profissionais da fotografia. Com isso, atendemos o setor de turismo e damos a oportunidade à população de se encantar e valorizar o que há de melhor no Estado”.

Ao todo, são 25 municípios que concorreram ao concurso “Viva Rondônia”, que teve por objetivo a criação de um banco de dados com os atrativos turísticos do Estado. Conforme a Setur, foram investidos R$ 38,5 mil, com recursos do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia – Conder. Enquanto que o “Meu Município, Minha Rondônia”, com a mesma finalidade, foram investidos R$ 49,5 mil oriundos de recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Marcelo Cruz.

Fonte: Governo RO