Gaza: Egito promete a Vieira esforço para liberar brasileiros

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a se comunicar com o chanceler egípcio, Sameh Shoukry, nesta quinta-feira (2), e pediu autorização para que brasileiros possam deixar a Faixa de Gaza pela fronteira do Egito.

Aproximadamente 30 brasileiros se encontram retidos na região afetada pelo conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Esse conflito, que teve início em 7 de outubro, já causou a perda de 10 mil vidas.

O chanceler egípcio ouviu atentamente o pedido de Mauro Vieira, mas ainda não forneceu uma resposta definitiva. Sameh informou que trabalhará para que a fronteira seja aberta, permitindo que os brasileiros deixem a Faixa de Gaza.

Vieira e Shoukry já mantiveram cinco conversas desde o início do conflito. Uma lista contendo os nomes de 576 estrangeiros, dos quais 400 são cidadãos dos Estados Unidos, foi divulgada como parte do esforço de retirada de pessoas de Gaza pela fronteira do Egito. No entanto, nenhum brasileiro consta na lista.

Segundo o governo egípcio, a retirada de estrangeiros da zona de guerra deve se estender por cerca de duas semanas. O objetivo é permitir que entre 500 e 600 pessoas saiam diariamente.

O governo brasileiro, sob a liderança de Lula, tem trabalhado para garantir a autorização que permita aos cidadãos brasileiros deixar Gaza. Mauro Vieira chegou a entrar em contato com Antony Blinken, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, para tratar desse assunto.





Além disso, o presidente Lula tem se articulado com outras lideranças internacionais para que ocorra a retirada dos cidadãos brasileiros que estão na área de conflito.

O presidente do Brasil é um defensor do cessar-fogo e tem já dialogou com os presidentes de Israel, Isaac Herzog, do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em busca de soluções para a situação.

