Gaza: quais países foram autorizados a resgatar cidadãos?

Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam – 10/10/2023 A destruição foi causada pelos ataques aéreos israelenses no bairro de Al Remal, no centro da Cidade de Gaza

Em menos de um mês do conflito entre Israel e Hamas, iniciado em 7 de outubro , o número de mortos passa dos 10 mil nesta quarta-feira (1º). O Ministério da Saúde palestino contabiliza 8.796 mil mortos. Além disso, a pasta registra mais de 22 mil feridos. Entre os israelenses, são 1,4 mil mortos e 5,4 mil feridos.

As vítimas aumentam a medida que Israel intensifica os ataques aéreos e terrestres na Faixa de Gaza. Nesta quarta-feira (1º), as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram mais de 11 mil alvos do Hamas .

Os militares israelenses afirmaram ainda que realizaram novos bombardeios durante esta madrugada, atingindo centros de comando operacional e células do grupo extremista.

O conflito foi desencadeado após um ataque de Hamas em uma rave que acontecia no território de Israel no dia 7 de outubro . Naquele dia, 260 pessoas foram mortas na festa, incluindo três brasileiros: Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer , ambos de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes , de 42 anos.

Segundo Israel, Hamas mantém 239 reféns na Faixa de Gaza . Até o momento, foram libertadas duas estadunidenses, mãe e filha e mais duas mulheres israelenses, Nurit Cooper, de 79 anos, e Yocheved Lifshitz, de 85.

De acordo com um integrante do Hamas, os reféns capturados em Israel só serão libertados após um acordo de cessar-fogo. Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que não haverá concórdia com o grupo extremista e que continuará batalhando “até a vitória”.

“Pedir por um cessar-fogo é pedir para Israel se render ao Hamas, se render ao terrorismo, se render à barbárie. Isso não vai acontecer. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que há o tempo de paz e o tempo de guerra. Esse é o tempo da guerra”, disse o premiê nesta semana, citando a Torá, livro sagrado do judaísmo.

“Estamos em uma guerra difícil. Será uma longa guerra. Temos conquistas importantes, mas também perdas dolorosas”, disse Netanyahu em comunicado nesta quarta-feira.

Fonte: Internacional