Geisy Arruda lança fantasias ousadas para o carnaval; veja fotos

Animação promete animar a família toda com a festa em comemoração aos 20 anos da atração

A diversão para a criançada está garantida com a estreia de “Peppa Pig” no dia 8 de fevereiro, no Cine Araújo do Porto Velho Shopping. A porquinha mais querida do mundo retorna às telas do cinema com uma história pra lá de divertida, celebrando 20 anos de aventuras. A animação, dirigida por Andrea Tran, promete ser um evento inesquecível e a família toda está convidada.

Celebrando seu vigésimo aniversário, “Peppa Pig” apresentará ao público dez episódios inéditos, incluindo a empolgante “História de Casamento” em três partes. Além disso, haverá 5 novas músicas e 11 curtas interativos onde Peppa e seus amigos brincam, dançam e cantam. É uma oportunidade imperdível para você e seus filhos se divertirem como nunca ao lado da Peppa! Venham pular de alegria com “Peppa Pig: Festa no Cinema”!

Os ingressos para esta celebração já estão à venda e podem ser adquiridos em pré-venda no site ou aplicativo da Ingresso.com, além das bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: A classificação indicativa é LIVRE. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Sobre a empresa

Fundada em 1926, a Cinematográfica Araújo é dirigida pela família Araújo. Com sede em Botucatu-SP, vem ao longo dos anos, trazendo a magia do cinema para várias cidades brasileiras.

Hoje, a Empresa Cinematográfica Araújo tem cinemas distribuídos em dez estados (São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas), atuando em 26 cidades com 28 cinemas e conta com 154 salas e está em pleno processo de expansão.

Foi responsável por inaugurar modernas salas no estilo Max Screen, Multiplex Stadium e 3D. Investe em conforto e qualidade na bombonière, trazendo aos seus clientes, produtos de boa qualidade como: pipoca importada de diferentes tamanhos e várias opções de refrigerantes.

