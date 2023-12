George Santos: deputado filho de brasileiros é cassado nos EUA

Reprodução: Flipar George Santos

O deputado republicano George Santos , filho de imigrantes brasileiros, teve o mandato cassado pelo Congresso dos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º). Ele é alvo de 23 acusações na Justiça norte-americana.

Com a decisão, ele é o sexto deputado na história dos EUA a ser expulso da Câmara. Para que isso aconteça, dois terços da Casa precisam ser favoráveis à expulsão do deputado.

Na terça-feira, Santos, de 35 anos, disse que não iria renunciar: “Se eu renunciar, facilitarei as coisas para este lugar. Este lugar é administrado com base na hipocrisia. Cansei de desempenhar um papel no circo. Se quiserem que eu deixe o Congresso, terão que fazer uma votação difícil”.

Dentre as várias acusações, ele enfrenta alegações de empregar fundos de doações para procedimentos de botox, assinar conteúdo adulto no Onlyfans, cometer fraude envolvendo cartões de crédito e roubo de identidade. Além disso, é acusado de receber benefícios de seguro-desemprego indevidamente durante a pandemia do coronavírus, antes de ser eleito.

Antes da decisão desta sexta, a Câmara havia feito duas tentativas anteriores de expulsar o deputado, mas sem sucesso. Na tentativa de hoje, no entanto, até mesmo pessoas do mesmo partido de Santos votaram por sua expulsão.

O Comitê de Ética da Câmara emitiu um relatório com “enormes evidências” de má conduta por parte de Santos e alegou que ele havia “tentado explorar de maneira fraudulenta todos os aspectos de sua candidatura à Câmara para seu próprio benefício financeiro”.

O deputado, eleito pela primeira vez em 2022, nega as acusações.

No entanto, pouco tempo depois, revelou-se que havia mentido sobre quase tudo o que constava em seu currículo aparentemente extraordinário.

Fonte: Internacional