Iniciativa da prefeitura fomenta a economia solidária e a geração de renda para os pequenos empreendedores

Nesta sexta-feira (4), os pequenos comerciantes que fazem parte do Giro Empreendedor, estarão expondo e comercializando os seus produtos na Praça das Três Caixas d’Água, no horário das 16h30 às 21h. Durante o evento, o público poderá comprar artesanatos, salgados e doces, entre uma diversidade de produtos.

No sábado e domingo (05 e 06), no mesmo horário, a feira do Giro Empreendedor estará no Parque da Cidade, atendendo o público que frequenta aquele espaço, em uma área nobre do bairro Flodoaldo Pontes Pinto, atrás do Porto Velho Shopping.

Também aos sábados e domingos, um pouco mais cedo, das 7h às 17h30, a feira estará na Vila Nova do Teotônio, no espaço reservado para os quiosques, que fica na margem do rio Madeira. O ponto turístico é bastante frequentado por pessoas que querem contemplar as belezas da natureza e ao mesmo tempo saborear a deliciosa culinária regional.

INICIATIVA

Uma iniciativa para fomentar e fortalecer a economia solidária, valorizando os pequenos comerciantes, o Giro Empreendedor foi idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). Sem qualquer custo para os participantes, a feira sempre acontece em locais de grande movimento de pessoas e que possa gerar resultados positivos para os expositores.

NAÇÕES E ARTE

Até o próximo dia 31 de agosto, 64 participantes do Giro Empreendedor estarão, em formato de rodízio, vendendo seus produtos na Feira Nações e Arte, no Porto Velho Shopping. O evento é uma vitrine importante e também expõe produtos de outros países como Estados Unidos, Senegal, Marrocos, Itália, Portugal, Índia e Paquistão.

CADASTRO

Para participar do Giro Empreendedor é preciso estar cadastrado no Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Semdestur. Para mais informações, os interessados devem ligar no número: (69) 98473-8216, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO