Geração Emprego disponibiliza novas vagas de emprego aos rondonienses

Como forma de facilitar a busca de emprego aos rondonienses, o programa “Geração Emprego”, solução de empregabilidade, de responsabilidade da Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda que se encontra dentro da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia – Sedec, oferta 325 novas vagas de emprego, totalizando 1.093 vagas cadastradas. O programa conta com mais de 38 mil currículos cadastrados, 47 usuários na plataforma e aproximadamente 2 mil empresas parceiras cadastradas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o “Geração Emprego” exerce uma importante função ao se aproximar da população. “Com o ‘Geração Emprego’ foi possível alcançar os 52 municípios do nosso Estado. As pessoas podem acessar pela tela do celular ou do computador, de forma automatizada e gratuita, as vagas de emprego disponíveis e cursos de capacitações”, ressaltou o governador.

O “Geração Emprego” permite que sejam cadastrados os dados para a montagem de um currículo nos moldes do aplicativo. Em alguns casos, é permitido até ver o salário ofertado na vaga. O serviço funciona como um intermédio entre contratante e contratado. Os interessados devem se cadastrar no “Geração Emprego” por meio do SITE ou baixando o aplicativo na loja do celular, disponível para IOS ou Android.

Fonte: Governo RO