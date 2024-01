“Geração Emprego” oferece ferramentas avançadas para vagas em Rondônia

Com o intuito de desburocratizar e acelerar o processo de contratação de mão de obra em Rondônia, o Governo do Estado lançou o aplicativo Geração Emprego. A ferramenta conta com 3.871 empresas cadastradas e mais de 23 mil vagas de emprego disponíveis, além de oferecer 33 cursos de formação.

Executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), gerenciado pela Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda, contando com parceria do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em Rondônia.

CADASTRO E VANTAGENS

O aplicativo Geração Emprego está disponível para IOS, Android ou site https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1, totalmente gratuito.

As empresas interessadas em utilizarem a plataforma e funcionalidades do Geração Emprego, precisa realizar sua inscrição ou prévio registro do usuário. O acesso à plataforma somente será liberado após o preenchimento de cadastro pelo cidadão com as informações requeridas. Após o cadastro, as empresas podem divulgar as vagas em seus negócios, que serão exibidas no aplicativo para os trabalhadores de todo o Estado; são formulários adequados para publicação de um bom anúncio de vagas de emprego.

Um dos serviços apresentados pela plataforma do Geração Emprego trata-se de ferramentas para que o usuário possa inserir imagem, vídeo, informações que achar pertinente ao preenchimento da vaga e outras opções disponíveis.

O Geração Emprego oferece às empresas ferramentas rápidas e eficientes de busca de vagas e análises de currículos, sendo possível buscar por mais de 7.000 ocupações diferentes, além de utilizar mais de 15 filtros de qualificação para facilitar sua busca; ainda pode verificar o currículo dos trabalhadores que se candidataram às suas vagas; escolher quantos currículos desejar para agendar uma entrevista.

A finalidade do programa visa aumentar o índice de empregabilidade do Estado de Rondônia, através da qualificação da mão de obra, melhoria no relacionamento com empregadores e a modernização sistemática no processo de geração. O Geração Emprego é uma plataforma gratuita do Estado de Rondônia que visa promover o encontro entre candidatos que buscam oportunidades de trabalho e empresas que desejam selecionar profissionais qualificados, facilitando a vida de quem precisa de serviços profissionais com rapidez, agilidade e para quem busca trabalho.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

Além de ser o elo entre empresas e candidatos, ainda de forma acessível em modalidade presencial e online, a ferramenta disponibiliza por meio de Editais cursos para todo o Estado, sendo divulgados pelo site do Geração Emprego.

Entre os serviços oferecidos aos funcionários e gestores das empresas de forma gratuita estão os cursos de: motivacional, capacitação e empreendedorismo.

Fonte: Governo RO