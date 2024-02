Geração Emprego oferece opções de cursos online gratuitos à população de Rondônia

A Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), torna pública a Chamada do Programa de Apoio à Pesquisa e Soluções Inovadoras para a Fruticultura em Rondônia (PAP-Agritech Fruticultura), e convida os interessados a apresentarem propostas para o apoio financeiro a projetos de pesquisa e finalização tecnológica, voltados a soluções inovadoras à fruticultura em Rondônia. As propostas passarão a ser submetidas até o dia 22 de março, através do link: sigfapero.ledes.net/. O edital da Chamada Pública pode ser conferido no link: rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/SEI_0043135358_Edital_11.pdf.

De acordo com o diretor de Inovação e Transferência de Tecnologias da Fapero, Tiago Henrique Lima, o objetivo é avaliar e promover técnicas de manejo controlado para a fruticultura, com ênfase na utilização eficiente dos recursos hídricos, manejo integrado de pragas e doenças, além de práticas de conservação do solo.

A Chamada Pública possui cinco linhas para atuação:

Gestão, articulação e comunicação na área da Fruticultura;

Manejo integrado de pragas e doenças, incluindo quarentenárias;

Biotecnologia e melhoramento genético;

Sistemas de produção novos e melhorados, incluindo mecanização e automação; e

Colheita, pós-colheita e agregação de valor.

PROJETOS

O diretor de Inovação da Fapero ressaltou que, poderão ser apresentados projetos de pesquisa em outras linhas temáticas não contempladas nos itens, desde que tenham como objetivo, o desenvolvimento de soluções inovadoras para a fruticultura em Rondônia, e estejam devidamente especificados e justificados no formulário online, para apresentação de propostas do Edital. O presente Edital terá prazo de duração de 36 meses.

As bolsas de pesquisa têm valores entre R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) a R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais), e terão duração de trinta e seis meses a contar da assinatura do contrato com a Fapero, instituição proponente.

RECURSOS

O valor global estimado para o Programa será de R$ 3.780.000,00 (três milhões, setecentos e oitenta mil reais), sendo: R$ 2.283.750,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais) oriundos do orçamento da Fapero e R$ 1.496.250,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil e duzentos e cinquenta reais), oriundos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Os recursos disponibilizados serão destinados a sete projetos, sendo um por fruta, dentro das linhas temáticas, no valor de R$ 360 mil por projeto. As propostas submetidas poderão solicitar recursos financeiros para custeio até o valor máximo de R$ 270 mil, desembolsáveis em três parcelas; e duas bolsas no valor de até R$ 90 mil em até 36 meses de execução do projeto de pesquisa.

A seleção vai obedecer a três etapas de avaliação:

Etapa I – Análise Documental;

Etapa II – Análise pelos Consultores Ad hoc (para esta finalidade); e

Etapa III – Análise, julgamento e classificação pelo comitê avaliador constituído por pesquisadores (esta etapa consistirá na análise e julgamento de mérito e relevância das propostas).

Fonte: Governo RO