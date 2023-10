“Geração Emprego” oferta mais de 2.600 vagas em Rondônia nesta semana

O programa “Geração Emprego”, que encurta a distância entre empregadores e trabalhadores e aprimora o acesso às oportunidades de emprego e capacitação profissional em todo o Estado, passou a ofertar na terça-feira (3), 2.600 vagas em diversos setores.

O serviço executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia – Sedec age como um intermédio entre contratado e contratante, proporcionando acesso para que o candidato tenha facilidade em expor seu currículo e atribuições, e consequentemente, as empresas parceiras possam encontrar pessoal qualificado ao preenchimento das vagas.

Conforme a Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda da Sedec, o serviço pode ser acessado mediante uso do aplicativo “Geração Emprego para Trabalhadores”, disponível para iOS, Android e website. Para efetuar o cadastro no site e conferir as oportunidades disponíveis, basta acessar: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1. O sistema conta com mais de 82 mil usuários cadastrados, entre os quais, mais de 66 mil currículos e cerca de 3.500 empresas parceiras, proporcionando assim, oportunidades de emprego e realizando processos de recrutamento.

CONFIRA QUAIS SÃO E ONDE SE ENCONTRAM AS VAGAS:

Entregador (Rolim de Moura);

Vendedor e Operador de Caixa (Cacoal);

Motorista Entregador (Ji-Paraná);

Vendedor e Assistente Administrativo (Porto Velho);

Representante Comercial (Vilhena); e,

Auxiliar de Produção (Candeias do Jamari).

Fonte: Governo RO