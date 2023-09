Geração Emprego oferta mais de 2.800 vagas em Rondônia nesta semana

A II Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre Fissura Labiopalatina terá início na segunda-feira (25) e se estenderá até quinta-feira (28), no auditório de uma instituição de ensino superior, localizado na Rua João Goulart, n° 666, no Bairro Mato Grosso, em Porto Velho. Realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, o evento é voltado para profissionais da saúde, acadêmicos da área, familiares e pessoas com fissuras labiopalatinas e demais interessados pelo tema. Ao final da programação será disponibilizada uma certificação de 20 horas.

Coordenado pela Sesau, por meio do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e o Núcleo de Fissurados – Nufis, o evento apresenta grande importância para a área. Para os interessados em participarem da II Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre Fissura Labiopalatinado, basta realizar a inscrição através do endereço eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS8HhqBQNKrCo0M5rebHWbM4njZIPB4O0WN8PFBKpNJP1u_A/viewform. Os certificados serão emitidos mediante 100% de participação no evento.

FENDA LÁBIO-PALATINA

Fenda lábio-palatina é um grupo de condições em que se inclui a fenda labial, a fenda palatina e ambas. Uma fenda labial apresenta uma fenda no lábio superior que se pode prolongar até ao nariz. A fenda pode situar-se num dos lados, em ambos os lados ou ao centro.

O coordenador do Nufis e fonoaudiólogo, Felipe Leão destacou a importância do evento. “É uma forma de divulgar a causa, a importância do diagnóstico, ainda no pré-natal; a notificação dos casos no Estado e capacitar profissionais de saúde do interior para que realizem o primeiro atendimento na cidade de origem e na sequência, encaminhar à unidade especializada”, evidenciou.

O governador Marcos Rocha reforçou que, “o Governo de Rondônia tem o compromisso de criar instrumentos legais para fortalecer o atendimento às necessidades da população, especialmente na saúde”, disse.

Além das capacitações ao longo da semana, na terça-feira (26) acontecerá a solenidade de entrega do ambulatório do Nufis no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, marcando a comemoração dos cincos anos de criação do Núcleo de Fissurados.

NUFIS

Os serviços do Núcleo de Fissurados de Rondônia são mantidos pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde que implantou o núcleo no HBPA, devido à necessidade de atender e dar continuidade para a reabilitação física, estética, funcional e social dos portadores de fissuras lábio palatais, disponibilizando uma equipe multidisciplinar que compõe o núcleo.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha destacou o trabalho realizado na unidade. “Além de atender a população rondoniense, o serviço abrange países vizinhos, como Bolívia, dando continuidade em demandas espontâneas com profissionais capacitados para tratar desde o acolhimento ao pós-cirúrgico e acompanhamento”, disse.

CONSULTAS

Para agendar consultas, os interessados devem se dirigir à unidade de atendimento, localizada na Avenida Jorge Teixeira, n° 3766; Bairro Industrial, no Hospital Base Dr. Ary Pinheiro – ao lado do Banco de Leite Humano ou entrar em contato via whatsApp (69) 98112-7846, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Fonte: Governo RO