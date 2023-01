Gerson volta para o Flamengo e é apresentado no Ninho do Urubu

Enfim, ele está de volta! Na tarde de quinta-feira (05.01), o meio-campista Gerson foi apresentado oficialmente no Ninho do Urubu como primeiro reforço rubro-negro para a temporada 2023. Desejo mútuo entre as partes, o Coringa celebrou o seu retorno a sua casa e concedeu entrevista na sala de imprensa do CT. Confira alguns trechos abaixo:

Palavra do presidente Rodolfo Landim

“Uma enorme felicidade de estar ao lado do Gerson, agradecer a ele demais pelo esforço. Eu me lembro do dia que ele foi embora e eu falei que seria um até breve. Foi um momento importante para ele e para nós também. Ele é um cara muito querido pela Nação. Estou muito feliz pela sua volta, parabéns pelo o que você fez na Europa. Tenho certeza que você volta ainda melhor”.

Volta ao Flamengo

“Estou muito feliz de estar de volta a minha casa. Agradeço ao presidente, ao Marcos e ao Bruno. Realmente foi uma negociação muito difícil, eles foram realmente incansáveis. Eu já estava ficando um pouco nervoso porque queria resolver logo essa situação. Graças a Deus tudo aconteceu bem e estou muito feliz por estar de volta a minha casa. Já comecei a treinar e agora é só esperar para jogar às 16h no Maracanã, que já estava com muita saudade”.

Experiência na França

“É sempre bom ter aprendizados na vida, eu aprendi muitas coisas novas lá. Como coringa aprendi novas funções, e espero que a minha volta seja a melhor possível. Espero que seja até melhor que a primeira, e com nosso elenco eu acho que é possível”.

Motivo de ter voltado

“O principal motivo foi ser o Flamengo. O carinho e o respeito que tenho pelo Flamengo. Quando você tá com a cabeça de sair de um clube e o Flamengo entra na situação, aí é complicado. O principal motivo é que foi o Flamengo”.

Escolha pela camisa 20

“Uma homenagem ao meu parceiro Vini. A camisa 8 está com o Thiago Maia, que fez por merecer. Está jogando muito. Ele até ofereceu, mas eu disse que ele fez por merecer estar com esse número. A minha história passou, e ele também fez a dele”.

Fonte: Agência Esporte