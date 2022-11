GESTÃO ESCOLAR – Prefeitura divulga lista de escolas classificadas na 2ª etapa do Concurso Prêmio Inovações

Pacientes podem consultar quantidade e locais de dispensação

Buscando aperfeiçoar uma importante etapa no tratamento de sintomas e doenças, Porto Velho conta com um completo sistema de controle de estoque e dispensação de medicamentos a pacientes que buscam atendimento em unidades de saúde do município.

Tudo começa no Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), responsável pela aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos. “Apesar de não trabalharmos diretamente com a dispensação, nós norteamos como isso deve acontecer em relação aos medicamentos de pronto atendimento e hospitalar, bem como os de farmácia básica”, explica Lígia Arruda, diretora do DAF.

A primeira etapa dessa engrenagem começa na implantação do Sisfarma, um sistema utilizado pelas farmácias das unidades municipais de saúde e que auxilia no controle de estoque e dispensação de medicamentos.

“Esse sistema é de acesso restrito das unidades. Por meio dele, uma unidade, por exemplo, consegue saber quais medicamentos a outra possui e solicitar, caso seja necessário, a exemplo de medicamentos injetáveis”, explica a diretora do DAF.

Já a população em geral tem à sua disposição o Farmapub, uma ferramenta virtual para consulta de disponibilidade e localização de medicamentos da farmácia básica. Nela, o paciente consegue consultar a quantidade em tempo real e as unidades que dispõem do medicamento.

“O Farmapub é uma ferramenta sem interferência humana e que se autoabastece a partir do Sisfarma. É importante que o paciente entenda que ele só encontrará no Farmapub os medicamentos de farmácia básica e mediante a apresentação da receita médica e cartão do SUS. Já os medicamentos que são de uso de pronto atendimento e hospitalar não ficam disponíveis no Farmapub”, acrescenta a diretora do DAF.

