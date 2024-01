Gilmar Mendes mantém pena de ex-prefeito de Vilhena  condenado por lavagem de dinheiro

Com um investimento de R$ 273.550,42 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) oriundos do Governo de Rondônia, a reforma e construção de novas salas está sendo realizada na Casa de Detenção do município de Cacoal. Utilizando mão de obra reeducanda, a ação irá trazer melhorias no cumprimento da execução das penas, com melhor prestação de serviços para os visitantes da unidade, e fomentará as atividades educacionais realizadas no estabelecimento penal.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a obra de reforma na estrutura da unidade, também contempla uma nova sala de aula com capacidade para 40 alunos, cinco salas para visitas e uma sala administrativa. Iniciado em 2023, o serviço aguardava insumos, sendo retomado em dezembro com mão de obra de 20 reeducandos capacitados no curso de alvenaria, ofertado pelo Governo do Estado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Conforme reforçado pelo Governo de Rondônia, a estrutura dos estabelecimentos públicos devem ser conservadas. Com a utilização da mão de obra reeducanda, o Estado realiza esse trabalho de forma mais econômica pois investe somente nos insumos, além de promover a ressocialização.

Para o secretário de Justiça, Marcus Rito, fica clara a importância da capacitação durante o cumprimento de pena. “Já estamos colhendo o resultado dos cursos profissionalizantes ofertados no sistema prisional, e esse é o objetivo da Sejus, que a população carcerária esteja apta a trabalhar e, no pós-cumprimento de pena possa contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado, consequentemente, reduzindo a criminalidade”, concluiu.

