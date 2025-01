Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso exibem cliques encantadores de Réveillon: ‘Família’

Giovanna Ewbank encantou os seguidores com cliques belíssimos do Réveillon em família com o marido, Bruno Gagliasso, e os filhos, Titi, Bless e Zyan.

Eles curtiram a celebração de Ano novo no litoral alagoano, na badalada praia de São Miguel dos Milagres. Em publicação no Instagram, a atriz exibiu um álbum de registros dos looks do casal e dos três fihos em tons de bege e branco.

No campo de comentários, os fãs exaltaram a família. “Feliz ano novo”, desejou um. “Momento lindo de vcs”, declarou outro. “Família Linda ❤️ Maior riqueza”, elogiou uma terceira. Confira os cliques: