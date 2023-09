GIRO EMPREENDEDORConfira a agenda de feiras neste final de semana em Porto Velho

Evento promete trazer muita música, arte e entretenimento para toda a comunidade

Começa nesta sexta-feira (8) o aguardado Fest Verão Calderita. O evento, que se estende até o domingo (10), promete trazer muita música, arte e entretenimento para toda a comunidade de Porto Velho e é uma realização da Associação dos Moradores e Amigos da Vila Calderita (Amavica), em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural (Funcultural).

As atrações musicais do festival prometem fazer o público dançar e se divertir e conta com as apresentações da DJ Elenquelma com sua seleção de músicas contagiante, axé com Henry Vidal. E, ainda, no sábado, a partir das 17h, acontece uma edição especial do projeto Arte no Entardecer, que contará com apresentações do talentoso grupo de teatro O Imaginário, e também, um espetáculo de artes circenses protagonizado pela dupla de palhaços Bozó e Lelé.

O Fest Verão Calderita é um momento de celebração da comunidade, da cultura e da alegria que Porto Velho tem a oferecer. É uma oportunidade para reunir amigos e familiares, fortalecer laços e criar memórias especiais.

A Prefeitura de Porto Velho e a Fundação Cultural (Funcultural) se orgulham de apoiar e colaborar com eventos como o Fest Verão Calderita, que enriquecem a vida cultural da cidade e promovem a inclusão social.

Texto: Fernanda Lopes

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO