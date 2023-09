GIRO EMPREENDEDORFeira de artesanato fomenta o empreendedorismo e artesanato porto-velhense

Via interliga, junto à av. Décio Bueno, os bairros da zona Norte à av. Jorge Teixeira

Uma das obras mais aguardadas, a abertura da avenida Santos Dumont, segue em ritmo acelerado. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), as equipes concluíram a preparação e na quinta-feira (14) deu início à pavimentação, com mil toneladas de massa asfáltica aplicada no primeiro dia, quando o prefeito Hildon Chaves esteve no local acompanhando os trabalhos.

A via terá um quilômetro de extensão e 30 metros de largura, interligando o bairro Nova Esperança, através da av. Décio Bueno (que também está em processo de abertura), à avenida Jorge Teixeira, com objetivo de desafogar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

“Hoje estou aqui no marco zero das avenidas Décio Bueno e Santos Dumont, no momento exato em que é dado início ao asfaltamento da avenida Santos Dumont. Era um desejo nosso antigo, um projeto desta grandeza, e que trouxesse a mobilidade em pontos tão importantes da nossa capital, como o bairro Nova Esperança, os condomínios, que agora terão acesso mais rápido ao centro da cidade pelo Espaço Alternativo. Não temos dúvida de que a abertura dessas vias trará muitos benefícios”, disse o prefeito Hildon Chaves.

A Emdur também trabalha no local fazendo a escavação para a colocação dos postes de iluminação. Trata-se de um projeto conjunto entre várias secretarias municipais.

“Pensando no fluxo de trânsito da saída dos condomínios daquela região, nós projetamos quatro entradas e saídas para a Décio Bueno, que é a que chamamos de coletora. A gente consegue aumentar as alternativas para desafogar esse fluxo, desaguando na Santos Dumont, que é uma avenida maior, mais larga, e na Jorge Teixeira as pessoas escolhem para onde vão, sendo para a esquerda seguindo para o INSS, rotatória da Imigrantes, ou para a direita para quem quer entrar para o aeroporto, Polícia Federal, podendo chegar assim ao CPA também”, explica o secretário municipal de obras, Diego Lage.

“Inicialmente essa via terá 30 metros de largura, contendo uma pista de caminhada, uma ciclovia, três faixas de um lado do canteiro central e mais três faixas paralelas do outro lado. É importante frisar que nós só vamos liberar a Santos Dumont quando a Décio Bueno estiver pronta, isso porque se inicialmente nós liberarmos do jeito que está, o fluxo vai ficar muito grande para uma via com um acesso só. Desta forma, faremos uma só inauguração, a da Décio e a Santos Dumont”, reforça o secretário.

A abertura das vias acontece paralelamente ao projeto de pavimentação do bairro Nova Esperança, o principal a ser atendido com as novas avenidas. Serão cerca de 60 ruas asfaltadas ao final do prazo, com mão de obra da Prefeitura de Porto Velho e recurso próprio, sendo investidos cerca de 30 milhões de reais.

HOMENAGEM

O nome da via é uma homenagem aos 150 anos de nascimento de Santos Dumont, pai da aviação, comemorados em 2023. Além disso, o local onde está ocorrendo a abertura da avenida era uma área da Base Aérea, e que agora vai interligar os bairros da zona Norte ao aeroporto da capital.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO