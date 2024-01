Gislaine Lebrinha entrega veículo à Casa de Apoio Nova Esperança em Cacoal

Em uma visita a Cacoal nesta terça-feira (16), a deputada estadual Gislaine Lebrinha, (União Brasil), realizou a entrega de um veículo à Casa de Apoio Nova Esperança. O automóvel, no valor de R$ 84.500,00, foi destinado à instituição que acolhe pacientes de todo o estado de Rondônia, simbolizando mais dignidade para quem enfrenta desafios na saúde.

A calorosa recepção dos pacientes e gestores da Casa de Apoio, o diretor Gustavo Rezende e a gerente Maria Aparecida Menegheti, evidenciou o valor social do benefício e a gratidão à iniciativa da deputada em contribuir para a melhoria das condições de atendimento. “Entendo a importância de proporcionar condições adequadas para o deslocamento dos pacientes, e este veículo representa mais do que um meio de locomoção; é uma extensão do nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da população”, afirmou Lebrinha.

A Casa de Apoio Nova Esperança recebe pacientes de todo o estado, oferecendo suporte durante seus tratamentos médicos. Cidinha, expressou sua gratidão, destacando o impacto positivo que o veículo terá na vida dos pacientes. “O carro irá contribuir para que a casa preste apoio, principalmente, aos pacientes que fazem radioterapia e gastam valores altos com descolamento, todos os dias. Essa é a minha maior alegria. Sou grato à deputada que viabilizou a emenda e está aprimorando a saúde no estado de Rondônia”, ressaltou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO