Gislaine Lebrinha fortalece programa social de distribuição de cestas básicas em Primavera de Rondônia

O Programa Social em Primavera de Rondônia, fortalecido pela atuação ativa da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), continua a ser um farol de esperança para aqueles que enfrentam desafios diários.

Em uma demonstração clara de comprometimento com a comunidade e sensibilidade para com as necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade social, a deputada destinou recursos ao Programa Social da Prefeitura de Primavera de Rondônia, que distribui cestas básicas a quem mais necessita.

Ao longo de seis meses, 50 famílias serão beneficiadas por esse programa, que tem como público-alvo aquelas em estado de vulnerabilidade social e que estão cadastradas no Cadastro Único (cadÚNICO). Essa iniciativa, que tem transformado vidas no município, recebeu um impulso com a destinação de recursos feita pela Lebrinha, uma ação solicitada pelo Vereador Cristóvão.

“É fundamental que o poder público esteja comprometido em proporcionar o mínimo necessário para essas famílias. Muitas delas enfrentam desafios que tornam difícil garantir o sustento diário. Estou profundamente grata por poder contribuir com essa iniciativa, apresentada pelo Vereador Cristovão e realizada com maestria pela Secretaria de Assistência Social do Município”, destacou a deputada.

Texto: Caio Pereira I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO